Американские гиганты полупроводниковой отрасли, если не считать Intel, преимущественно разрабатывают компоненты, а их выпуском занимаются сторонние компании, среди которых много зарубежных типа тех же TSMC, Samsung, UMC и SMIC. Участники рынка выражают озабоченность, что субсидии на развитие американской отрасли в итоге достанутся главным образом иностранным компаниям. Представители министерства торговли США в комментариях агентству Reuters признались, что сфера разработки тоже не будет обделена государственной поддержкой.
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По словам чиновников, нельзя разделять разработку, исследования и само производство, поэтому после утверждения программы субсидий на сумму $52 млрд ведомство обязательно проконтролирует, чтобы часть денег досталась разработчикам полупроводниковых компонентов.