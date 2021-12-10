Потому что среди первых много американских компаний.

Американские гиганты полупроводниковой отрасли, если не считать Intel, преимущественно разрабатывают компоненты, а их выпуском занимаются сторонние компании, среди которых много зарубежных типа тех же TSMC, Samsung, UMC и SMIC. Участники рынка выражают озабоченность, что субсидии на развитие американской отрасли в итоге достанутся главным образом иностранным компаниям. Представители министерства торговли США в комментариях агентству Reuters признались, что сфера разработки тоже не будет обделена государственной поддержкой.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

По словам чиновников, нельзя разделять разработку, исследования и само производство, поэтому после утверждения программы субсидий на сумму $52 млрд ведомство обязательно проконтролирует, чтобы часть денег досталась разработчикам полупроводниковых компонентов.