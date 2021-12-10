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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США готовы поддержать субсидиями разработчиков чипов, а не только производителей
Потому что среди первых много американских компаний.
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Американские гиганты полупроводниковой отрасли, если не считать Intel, преимущественно разрабатывают компоненты, а их выпуском занимаются сторонние компании, среди которых много зарубежных типа тех же TSMC, Samsung, UMC и SMIC. Участники рынка выражают озабоченность, что субсидии на развитие американской отрасли в итоге достанутся главным образом иностранным компаниям. Представители министерства торговли США в комментариях агентству Reuters признались, что сфера разработки тоже не будет обделена государственной поддержкой.

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Источник изображения: TSMC

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По словам чиновников, нельзя разделять разработку, исследования и само производство, поэтому после утверждения программы субсидий на сумму $52 млрд ведомство обязательно проконтролирует, чтобы часть денег досталась разработчикам полупроводниковых компонентов.

#финансы #полупроводники #сша
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