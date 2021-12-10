Нужно учиться работать по-новому.

Вступив в должность генерального директора Intel в середине февраля, Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) первым делом отправился в Европу в поисках поддержки для строительства в регионе предприятия по контрактному производству чипов. До конца этого месяца должно быть выбрано место для нового предприятия Intel в Европе, и на неофициальном уровне к числу фаворитов относят Германию.

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Очевидно, что за пределами США и Европы у Intel тоже достаточно партнёров. Агентство Bloomberg сообщает, что на следующей неделе Гелсингер отправится в командировку на Тайвань и в Малайзию. В последней стране он посетит собственное предприятие, которое занимается тестированием и упаковкой процессоров.

Источник изображения: TSMC

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Тайвань в качестве пункта назначения выбран в силу необходимости провести переговоры с компанией TSMC. По неофициальным данным, Гелсингеру предстоит выбить квоты под производство 3-нм продукции Intel на предприятиях TSMC в 2023 году, и главным конкурентом за благосклонность этого подрядчика остаётся Apple. Стороны наверняка будут придерживаться тонкой дипломатии, ведь Intel грозит стать серьёзным конкурентом TSMC к середине этого десятилетия. Уже сейчас глава первой убеждает власти США, что только его компания заслуживает государственные субсидии на развитие локального производства. Сам Тайвань глава Intel считает опасным и нестабильным регионом для производства полупроводниковых компонентов.