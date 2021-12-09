К ней вернутся NVIDIA и Qualcomm, хотя часть заказов перепадёт и Samsung.

Редкий подписчик разместит в открытом доступе выдержку из платного отчёта J.P. Morgan, но подобные люди всё же находятся, и опубликованная ими информация не ограничивается описанием планов AMD поручить Samsung в конце следующего года выпуск 4-нм процессоров для хромбуков. Отчёт анализирует перспективы рынка контрактных услуг в целом, и ключевую позицию в этом документе занимает TSMC.

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Источник изображения: TSMC

Данная компания, по мнению авторов аналитической записки, в ближайшие пять лет будет ежегодно увеличивать выручку от реализации компонентов для высокопроизводительных систем на 17% в среднем. В рамках 5-нм техпроцесса она будет контролировать 90% рынка, и по нему во второй половине следующего года будут выпускаться флагманские дискретные графические процессоры AMD и NVIDIA. Компания Intel для производства своих конкурирующих решений предпочтёт 6-нм техпроцесс, но тоже будет обращаться за услугами TSMC.

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Qualcomm в те же сроки обратится к TSMC для производства 4-нм мобильных процессоров, а к 2024 году уже сможет перераспределять заказы на выпуск 3-нм процессоров между Samsung и TSMC. Первой 3-нм изделия получит от TSMC компания Apple, но у Intel есть шанс оказаться вторым по величине потребителем данного типа продукции. По крайней мере, это будет справедливо для 2023 года. AMD свои 3-нм изделия от TSMC начнёт получать в массовых количествах лишь к 2024 году, поскольку через год ей только предстоит перевести собственные процессоры на 5-нм технологию изготовления.