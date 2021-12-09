Подходит к концу очередной календарный год, и это подталкивает участников рынка подводить итоги текущего отчётного периода и строить планы на следующий. Издание DigiTimes пообщалось на соответствующую тему с президентом ASRock Лун-Люеном Сюем (Lung-luen Hsu). Представитель этого тайваньского производителя убеждён, что в следующем году ASRock сможет продолжить увеличивать объёмы поставок материнских плат, видеокарт, промышленных ПК и серверных систем.
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Спрос на материнские платы будет стимулироваться выходом новых платформ Intel и AMD, а также связанным с переходом на Windows 11 обновлением корпоративного парка. Серверные системы и промышленные компьютеры будут востребованы в русле продолжающейся цифровизации экономики и автоматизации многих отраслей производства. О причинах высокого спроса на видеокарты наши читатели и сами могут взахлёб говорить часами напролёт, так что этот фактор никаких пояснений не требует.