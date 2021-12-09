Не говоря уже о TSMC.

Сандра Ривера (Sandra Rivera), исполнительный вице-президент Intel, на конференции UBS Global TMT коснулась вопроса взаимоотношений с подрядчиками. Услугами внешних контрактных производителей компания пользуется многие годы, и у Intel сформировались очень хорошие взаимоотношения с GlobalFoundries, TSMC и Samsung. Все они на протяжении нескольких лет снабжали Intel определёнными изделиями и полупроводниковыми кристаллами. В среднем, до 20% продаваемой Intel продукции выпускается на стороне.

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Источник изображения: TSMC

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Если о взаимоотношениях Intel и TSMC было известно давно, ведь последняя выпускала для первой программируемые матрицы, чипсеты и модемы, то GlobalFoundries и Samsung в данном контексте ранее официально не упоминались. К слову, взаимодействие Intel и Samsung в данной сфере пока может ограничиваться и поставками микросхем памяти типа HBM, ведь на тех же программируемых матрицах и центральных процессорах Sapphire Rapids она используется. В отношении GlobalFoundries подобной ясности пока нет, но интрига заключается в истории появления этой компании, ведь более десяти лет она была создана на базе производственных предприятий AMD. Получается, что Intel сотрудничает с давним поставщиком основного конкурента.