Этот критерий не так уж важен.

Долгое время компания Intel называла себя лидером в области литографических технологий, упоминая техпроцесс в перечне самых важных характеристик своих процессоров. Тем интереснее оценить риторику представителей Intel сейчас, когда компания отстала от конкурентов в области литографии, а передовые техпроцессы собирается чаще заказывать на стороне. Сандра Ривера (Sandra Rivera), исполнительный вице-президент Intel, на конференции UBS Global TMT пояснила, что при разработке новых процессоров и архитектур их привязка к конкретному литографическому техпроцессу не так важна.

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Источник изображения: TSMC

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Представительница Intel пояснила, что обычно разработка новых продуктов начинается за два года до их выхода на рынок, а используемый для производства техпроцесс учитывается при проектировании в последнюю очередь. Сам по себе новый техпроцесс, как призналась Сандра Ривера, существенного прироста в быстродействии не даёт, а потому ориентироваться на него с этой точки зрения в компании не принято. Разработчики никогда параллельно не адаптируют свои разработки для двух разных техпроцессов.