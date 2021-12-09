Клиентам повезёт.

Сандра Ривера (Sandra Rivera), исполнительный вице-президент и главный менеджер подразделения Intel, отвечающего за центры обработки данных и системы искусственного интеллекта, на конференции UBS Global TMT пояснила, что гибридная архитектура с сочетанием разнородных ядер и использование чиплетов позволят компании более гибко удовлетворять потребности клиентов на направлении заказных продуктов.

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Источник изображения: Intel

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Поскольку теперь Intel не будет стесняться чаще обращаться за помощью к сторонним производителям для изготовления кристаллов, то у заказчиков появится уникальная возможность получить продукты с оптимальным сочетанием характеристик. Будут совершенствоваться и технологии упаковки чипов, от этого в равной мере выиграет и сама Intel, не говоря уже о клиентах компании.