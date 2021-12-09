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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel намеревается использовать наработки по Alder Lake в серверном сегменте
Когда это случится, не уточняется.
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Очередь для участия в конференции UBS Global TMT вчера добралась и до представителей Intel, интересы корпорации на мероприятии представляла Сандра Ривера (Sandra Rivera), исполнительный вице-президент и главный менеджер подразделения, отвечающего за центры обработки данных и системы искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Intel, Tom’s Hardware

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Она смогла подтвердить в беседе с ведущим, что использованные при создании процессоров семейства Alder Lake технологии и подходы будут использованы и при разработке будущих серверных продуктов. Что именно имелось в виду, сказать с уверенностью сложно, но более подробно о планах в серверном сегменте руководство Intel обещало рассказать на отдельных мероприятиях. Возможно, в будущих серверных процессорах производительные ядра серии P будут соседствовать с экономичными серии E, как в нынешних потребительских процессорах Alder Lake.

#intel #xeon #alder lake
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