Никогда не знаешь, какие двенадцать месяцев станут последними.

Как мы уже отмечали, на мероприятии Barclays интересы AMD представляла Рут Коттер (Ruth Cotter), старший вице-президент компании по маркетингу на мировом рынке, одновременно отвечающая за кадровую политику и взаимодействие с инвесторами. Когда её попросили прокомментировать наблюдаемые на рынке персональных компьютеров тенденции, она сразу выразила уверенность, что в следующем году в мире будет реализовано не менее 350 млн компьютеров – примерно столько же, как и в текущем.

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Источник изображения: AMD

Если в этом году продукция AMD прописалась примерно в 150 моделях ноутбуков и готовых настольных систем, то в следующем году на рынок выйдут ещё 200 новых моделей. На протяжении последних 12 месяцев доля AMD в денежном выражении непрерывно росла. В количественном выражении доля AMD тоже росла от квартала к кварталу в текущем году, особенно в сегменте ноутбуков. Сдерживающим фактором лишь выступал дефицит компонентов, и преимущественно не имеющих отношения к самой продукции AMD.

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Как подчеркнула старший вице-президент AMD, в сегменте ПК для компании приоритетом является продвижение продукции в более высокие ценовые сегменты. Пандемия с её необходимостью самоизоляции потребителей, по словам представительницы AMD, подняла спрос на достаточно производительные ПК, поэтому компания в этом отношении выиграла и на направлении дискретных видеокарт. В следующем году AMD рассчитывает сохранить возможность увеличения своей доли рынка в сегменте ПК.