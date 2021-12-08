Компанию Samsung Electronics представители NVIDIA уже давно считают одним из двух ключевых партнёров, поскольку та снабжает их 8-нм графическими процессорами поколения Ampere игрового класса. Qualcomm получает свои процессоры как от TSMC, так и от Samsung, а потому считает такой подход к снабжению продукцией выигрышным в условиях всеобщего дефицита и проблем с логистикой.
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Как отмечает DigiTimes, контрактное подразделение Samsung Electronics рассчитывает переманить и других крупных клиентов TSMC, включая компанию AMD. Корейский гигант ставит перед собой задачу утроить выручку на контрактном направлении в ближайшие несколько лет, а к концу десятилетия обойти по величине оборота профильного бизнеса компанию TSMC.
Как скоро массовые изделия AMD начнут сходить с конвейера Samsung Electronics, первоисточник в открытой для широкого круга читателей части своей публикации не сообщает. По некоторым данным, AMD начнёт использовать 3-нм техпроцесс Samsung уже в следующем году. Технический директор первой из компаний недавно уже пояснял, что концентрация AMD на передовой литографии в известной степени оградила её от влияния полупроводникового кризиса, поскольку нехватка производственных мощностей сейчас острее всего чувствуется в сегменте зрелой литографии.