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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава ассоциации SEMI настаивает на равноправном доступе иностранных и американских компаний к правительственным субсидиям
Этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала.
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Парламентарии США до сих пор не одобрили пакет законов, который предусматривает единовременное выделение $52 млрд государственных субсидий на развитие отечественной полупроводниковой отрасли, но борьба за эти деньги уже развернулась нешуточная. Как заявил недавно генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), он хотел бы видеть в числе приоритетных получателей подобных субсидий американские компании. По информации Bloomberg, глава объединяющей около 2400 компаний отрасли ассоциации SEMI Бертран Лой (Bertrand Loy) настаивает на равноправном участии американских и зарубежных компаний в распределении правительственных субсидий.

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Источник изображения: TSMC

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Он также призвал распространить эти субсидии на поставщиков технологического оборудования и материалов, поскольку без их участия гармонично развивать производственную инфраструктуру не получится. Напомним, что в ближайшие два года свои предприятия по контрактному производству чипов на территории США должны построить TSMC и Samsung. Если первая обещает организовать на новой площадке в Аризоне выпуск 5-нм продукции, то Samsung пока с используемым техпроцессом не определилась.

#samsung #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc #сша
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