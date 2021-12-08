Подайте, кто сколько может!

Вчера компания Intel объявила, что собирается вывести подразделение Mobileye на американский фондовый рынок в середине следующего года, а генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в интервью CNBC признался, что полученные в результате этого IPO средства процессорный гигант направит на расширение собственных мощностей.

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Источник изображения: Engineers Ireland

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Если учесть, что лишь два новых предприятия в Аризоне обойдутся Intel в $20 млрд, а это будет не единственная стройка подобного масштаба в ближайшие годы, то предполагаемые $50 млрд в результате размещения акций Mobileye будут довольно быстро потрачены. Сам Гелсингер считает, что по своим технологическим возможностям Mobileye ничуть не уступает Tesla. Это весьма иронично, ведь на начальном этапе электромобили этой марки оснащались компонентами тогда ещё независимой Mobileye. Последняя уже присутствовала на американском фондовом рынке с 2014 года, пока в 2017 году её не купила Intel за $15,3 млрд. Очевидно, что теперь Intel рассчитывает выручить за эти активы заметно больше, хотя и сохранит за собой контрольный пакет акций Mobileye.