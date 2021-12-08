Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel выпустит дополнительные акции Mobileye, чтобы выручить средства на строительство предприятий
Подайте, кто сколько может!
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Вчера компания Intel объявила, что собирается вывести подразделение Mobileye на американский фондовый рынок в середине следующего года, а генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в интервью CNBC признался, что полученные в результате этого IPO средства процессорный гигант направит на расширение собственных мощностей.

реклама

Источник изображения: Engineers Ireland

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Если учесть, что лишь два новых предприятия в Аризоне обойдутся Intel в $20 млрд, а это будет не единственная стройка подобного масштаба в ближайшие годы, то предполагаемые $50 млрд в результате размещения акций Mobileye будут довольно быстро потрачены. Сам Гелсингер считает, что по своим технологическим возможностям Mobileye ничуть не уступает Tesla. Это весьма иронично, ведь на начальном этапе электромобили этой марки оснащались компонентами тогда ещё независимой Mobileye. Последняя уже присутствовала на американском фондовом рынке с 2014 года, пока в 2017 году её не купила Intel за $15,3 млрд. Очевидно, что теперь Intel рассчитывает выручить за эти активы заметно больше, хотя и сохранит за собой контрольный пакет акций Mobileye.

#intel #финансы #полупроводники #mobileye
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Власти США могут не успеть выделить $52 млрд на развитие национальной полупроводниковой отрасли до конца года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока
86
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
32
Как избежать заражения вирусами, троянами и шифровальщиками в 2021 году — 8 простых правил
51
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
40
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
15
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 1
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
11
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
9
Мои впечатления от игры Vietcong 2
7
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
1

Сейчас обсуждают

Серегарус
10:19
тут в соседней ветке писали, что планшеты по нынешним временам мало кому впёрлись..дефицит компонентов...агага-ага
Apple сократила объёмы производства iPad в два раза из-за дефицита компонентов
AKarlson
10:19
Статья о том как компьютерными комплектующими забивать гвозди выглядела бы гораздо более в компьютерную тему чем ЭТО!
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
Антон вырезай его
10:17
это очень просто, ты не представляешь сколько много ботоферм на телефонах, целаяиндустрия
NVIDIA ещё раз напомнила, что не в силах повлиять на розничную стоимость видеокарт
Felsher03
10:14
То фенум богами данный, он дорос наконец до 1030!)) Там хоть ядер много. А так до рязани 3500 процы амд, как именно игровые... можно и не рассматривать.
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
Alex TOPMAN
10:13
До "нуля" - это ты сам придумал. ;)
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
Антон вырезай его
10:13
они есть в продаже, просто школьники потеряли надежду их купить
NVIDIA ещё раз напомнила, что не в силах повлиять на розничную стоимость видеокарт
Alex TOPMAN
10:11
А разве следовало ожидать чего-то другого? ;))
GeForce RTX 2060 на 12 Гб получила низкую производительность и высокие показатели в майнинге Эфира
alljam
10:11
За 2021г tether (видимо его кошелек считают китом) уже напечатал +55млрд псевдобаксов (за предыдущие годы было всего 21млрд). На них скупает биток, вместо реальных денег вручая "счастивым" миллиардер...
За 3 дня Киты купили Биткоинов на $3.5 млрд, а эксперты РБК ожидают продолжения бычьего ралли
ffa1978
10:10
карта днище лоуэндовское,ее феном то прокачает
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
Катерина Стец
10:07
Все из вышеперечисленного - параша чистой воды, кроме ютуба. В нем громадное количество узконаправленных канаов для обучения, работы, развлечений. Альтернативы ютубу нет в мире в принципе. Остальное н...
Instagram, YouTube, Facebook, Twitter и Google могут прекратить работать на территории РФ с 1 января
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем