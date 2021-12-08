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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США могут не успеть выделить $52 млрд на развитие национальной полупроводниковой отрасли до конца года
В таком случае они сделают это в следующем году.
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Верхняя палата американского парламента успела одобрить выделение $52 млрд на развитие локальной полупроводниковой промышленности ещё в июне, но нижняя пока страдает от бюрократических издержек, как отмечает Reuters со ссылкой на комментарии министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo).

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Источник изображения: Reuters

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По её словам, сейчас парламентарии слишком загружены работой, чтобы успеть утвердить пакет законодательных мер до конца текущего года. В таких условиях обсуждение законопроекта может быть отложено на январь будущего года. Участников рынка подобная задержка нервирует, ведь те же Intel, Samsung и TSMC свои бюджеты на строительство новых предприятий в США уже утвердили, и государственные субсидии могли бы существенно снизить их затраты. По крайней мере, Intel до трети своих затрат на строительство новых предприятий рассчитывает перенести на государственный бюджет.

#intel #финансы #полупроводники #сша
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