Тайваньский гигант Palit анонсировал графические ускорители GeForce RTX 2060, которые оснащаются 12 ГБ оперативной памяти. Новинки пополнили серию Dual. Пользователям будет доступно две версии видеокарты: с номинальной частотой и с заводским разгоном – GeForce RTX 2060 Dual и Dual OC соответственно.
Новинка является улучшенной версией оригинальной модели GeForce RTX 2060, которая обзавелась только 6 ГБ видеопамяти и дебютировала почти три года назад. Вместе с удвоенным объёмом VRAM графический ускоритель получил усиленные потоковые процессоры и способен без проблем обеспечить достаточный уровень производительности для запуска требовательных современных игр.
Видеокарта получила поддержку технологий NVIDIA DLSS и Reflex, а также может похвастаться ядрами RT для трассировки лучей в реальном времени. Карта оборудована 90-миллиметровыми вентиляторами. Система охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла и хорошее охлаждение ускорителя даже во время длительных игровых сессий. GeForce RTX 2060 с 12 ГБ памяти в исполнении компании Palit гарантирует бесшумную стабильную работу.
Как мы писали в начале, линейка представлена двумя видеокартами – с заводским разгоном и без. Рекомендованные цены для российского рынка будут объявлены позже.