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Новости Hardware Алексей Сычёв
Новое предприятие Intel может расположиться в Германии
В Дрездене, где выпускались процессоры AMD, либо в Мюнхене.
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До конца года новый генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) обещал определиться с местом строительства нового предприятия в Европе. Уже несколько десятилетий у Intel функционирует и расширяется производственная площадка в Ирландии, но речь в контексте нового предприятия шла именно о континентальной части Европы. Издание Le Figaro сообщает, что решение будет принято в течение нескольких ближайших дней, и наиболее вероятным кандидатом для появления нового предприятия Intel остаётся Германия.

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Источник изображения: Silicon Republic

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По словам осведомлённых источников, именно Германия готова обеспечить Intel необходимой экосистемой для возведения нового предприятия. Не исключено, что и без субсидий сильнейшая экономика Евросоюза американского производителя не оставит, ведь руководство Intel не раз намекало, что в подобных вопросах многое решает именно государственная поддержка. Выбор, как утверждается, будет сделан между Дрезденом и Мюнхеном – в окрестностях этих городов достаточно потенциальных потребителей продукции Intel, тех же автопроизводителей, например. Компания уже наладила выпуск 16-нм компонентов для нужд автопрома на своём предприятии в Ирландии, так что потребности этой отрасли важны для Intel.

#intel #полупроводники #литографическое производство #германия
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