В Дрездене, где выпускались процессоры AMD, либо в Мюнхене.

До конца года новый генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) обещал определиться с местом строительства нового предприятия в Европе. Уже несколько десятилетий у Intel функционирует и расширяется производственная площадка в Ирландии, но речь в контексте нового предприятия шла именно о континентальной части Европы. Издание Le Figaro сообщает, что решение будет принято в течение нескольких ближайших дней, и наиболее вероятным кандидатом для появления нового предприятия Intel остаётся Германия.

реклама

Источник изображения: Silicon Republic

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

По словам осведомлённых источников, именно Германия готова обеспечить Intel необходимой экосистемой для возведения нового предприятия. Не исключено, что и без субсидий сильнейшая экономика Евросоюза американского производителя не оставит, ведь руководство Intel не раз намекало, что в подобных вопросах многое решает именно государственная поддержка. Выбор, как утверждается, будет сделан между Дрезденом и Мюнхеном – в окрестностях этих городов достаточно потенциальных потребителей продукции Intel, тех же автопроизводителей, например. Компания уже наладила выпуск 16-нм компонентов для нужд автопрома на своём предприятии в Ирландии, так что потребности этой отрасли важны для Intel.