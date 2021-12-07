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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
HP Inc удалось обойти Dell по количеству отгруженных ноутбуков в ноябре
Вопросам организации снабжения было уделено повышенное внимание.
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Крупнейшим производителем ПК в мире уже долгое время является китайская компания Lenovo, но американские Dell и HP Inc. не упускают возможности поменяться местами в этом рейтинге. Как отмечает DigiTimes, в ноябре компании HP Inc. удалось обойти Dell по количеству отгруженных ноутбуков.

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Источник изображения: DigiTimes

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Этому способствовало, как поясняет источник, размещение компанией HP Inc. на Тайване команды специалистов по планированию поставок компонентов. В условиях дефицита комплектующих это позволило оптимизировать снабжение производителя и его подрядчиков всем необходимым, и в итоге получить преимущество по сравнению с Dell.

#аналитика #ноутбуки #dell #hp inc
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