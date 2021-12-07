На конференции UBS Global финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) в очередной раз заговорила о ситуации с ценами на розничном рынке видеокарт, которые остаются высокими из-за значительного превышения спроса над предложением. Несколько раз на протяжении мероприятия она повторила, что ситуация может улучшиться ко второй половине следующего года.
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Каждый квартал NVIDIA удавалось последовательно увеличивать количество отгружаемых графических процессоров, но спрос рос опережающими темпами. Теперь компания перешла на формирование долгосрочных контрактов, которые определяют обязательства поставщиков на год и более. Это требует серьёзных авансовых платежей, которые достигают $1,7 млрд за квартал.
Сама NVIDIA, по словам финансового директора, не может влиять на конечные цены в рознице. Она способна лишь определять отпускные цены, по которым партнёры получают видеокарты и компоненты для их изготовления, а на стоимость графических плат в рознице оказывают влияние рыночные факторы, не подвластные NVIDIA. Единственным способом борьбы с высокими ценами компания считает увеличение объёмов поставок, чтобы предложение приблизилось к спросу.