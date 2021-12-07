Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA ещё раз напомнила, что не в силах повлиять на розничную стоимость видеокарт
Не виноватая я, он сам пришёл! (про криптовалютный бум)
анонсы и реклама
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
ASUS 3060 Ti - смотри цену

На конференции UBS Global финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) в очередной раз заговорила о ситуации с ценами на розничном рынке видеокарт, которые остаются высокими из-за значительного превышения спроса над предложением. Несколько раз на протяжении мероприятия она повторила, что ситуация может улучшиться ко второй половине следующего года.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Каждый квартал NVIDIA удавалось последовательно увеличивать количество отгружаемых графических процессоров, но спрос рос опережающими темпами. Теперь компания перешла на формирование долгосрочных контрактов, которые определяют обязательства поставщиков на год и более. Это требует серьёзных авансовых платежей, которые достигают $1,7 млрд за квартал.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Сама NVIDIA, по словам финансового директора, не может влиять на конечные цены в рознице. Она способна лишь определять отпускные цены, по которым партнёры получают видеокарты и компоненты для их изготовления, а на стоимость графических плат в рознице оказывают влияние рыночные факторы, не подвластные NVIDIA. Единственным способом борьбы с высокими ценами компания считает увеличение объёмов поставок, чтобы предложение приблизилось к спросу.

#nvidia #финансы #видеокарты
10
Показать комментарии (10)

Материалы по теме

Акции Intel выросли в цене на фоне новостей о намерениях вывести акции Mobileye на биржу
Майнерам не удаётся в полной мере восстановить быстродействие видеокарт LHR, как считает NVIDIA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
134
Обзор насадки для УШМ "цепная пила" - когда разгон противопоказан
56
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока
38
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
17
Как избежать заражения вирусами, троянами и шифровальщиками в 2021 году — 8 простых правил
46
Экономные E-Cores против производительных P-Cores: игровое тестирование 12900K
52
Так ли нужен вам флагманский смартфон - разбираю аргументы за и против
109
Как изменить браузер по умолчанию в Windows 11 для виджетов и поиска
3
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 1
11

Сейчас обсуждают

Юрий Меркулов
12:49
Ваше сообщение ключевое. Лайк. Все упирается в цены и окупаемость. Да, асики сделали под эфир, но они конских денег стоят. ПОКА (не знаю как будет через год) все равно выгодней майнить на видеокартах....
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Александр Владимирович
12:48
Летом с видеокартами на эфире думаю останутся только те у кого бесплатная розетка.
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
x.7
12:47
Я задал простой вопрос, когда видюхи отвалятся?
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
DANYNAFIG
12:47
Разрабы ссали на майнеров с высокой колокольни , их за уши не кто не тащил майнить .
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Юрий Меркулов
12:46
Они уже 5 лет как откладывают. Поэтому цены на карты уже не реагируют на ПоСы и прочее.
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Evgeniy Som
12:45
а кто сказал что региональные дилеры продают с бешеными наценками? По мне они продают как раз по рекомендованным, благодаря чему днс у нас да и за рубежом магазины могли продавать видюхи по рекомендов...
NVIDIA ещё раз напомнила, что не в силах повлиять на розничную стоимость видеокарт
Юрий Меркулов
12:45
та новость - фейк. Ее же Зелот написал. Ни одного пруфа. Пока план прежний - 2 квартал 2022. Но, судя по предыдущим "обещаниям", далеко не факт, что даже в 2022 все это произойдет.
Майнерам не удаётся в полной мере восстановить быстродействие видеокарт LHR, как считает NVIDIA
AmigosSan
12:44
Из 12 серверов 2 оставалось месяц назад.
Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
Юрий Меркулов
12:43
LHR на 74% разблокирован на данный момент. То есть, не 10%, а 26%. А так да - покупают же.
Майнерам не удаётся в полной мере восстановить быстродействие видеокарт LHR, как считает NVIDIA
Phan-Chop
12:43
Дело в том что у этих майнеров не только железо, а у тех ребят у которых карточек тысячи могут и по понятиям разьяснить разрабам включая виталика какую бомбу сложности по жизни ему могут подарить.. во...
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем