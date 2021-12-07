Не виноватая я, он сам пришёл! (про криптовалютный бум)

На конференции UBS Global финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) в очередной раз заговорила о ситуации с ценами на розничном рынке видеокарт, которые остаются высокими из-за значительного превышения спроса над предложением. Несколько раз на протяжении мероприятия она повторила, что ситуация может улучшиться ко второй половине следующего года.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Каждый квартал NVIDIA удавалось последовательно увеличивать количество отгружаемых графических процессоров, но спрос рос опережающими темпами. Теперь компания перешла на формирование долгосрочных контрактов, которые определяют обязательства поставщиков на год и более. Это требует серьёзных авансовых платежей, которые достигают $1,7 млрд за квартал.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Сама NVIDIA, по словам финансового директора, не может влиять на конечные цены в рознице. Она способна лишь определять отпускные цены, по которым партнёры получают видеокарты и компоненты для их изготовления, а на стоимость графических плат в рознице оказывают влияние рыночные факторы, не подвластные NVIDIA. Единственным способом борьбы с высокими ценами компания считает увеличение объёмов поставок, чтобы предложение приблизилось к спросу.