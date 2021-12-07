Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), как отмечает Reuters, собираются расширить экономическое сотрудничество в рамках нового соглашения, которое среди прочего будет способствовать решению возникших в полупроводниковой отрасли проблем. Некие меры позволят укрепить цепочки поставок полупроводниковых компонентов и способствовать развитию производственной инфраструктуры.
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Сотрудничество между странами будет расширяться и в сфере инвестиций. Тайваньская сторона надеется на поддержку США при организации локальных производств в третьих странах, а также на благосклонность при выделении субсидий на строительство американских предприятий.