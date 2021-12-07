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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США и Тайвань заключили новое соглашение о сотрудничестве, которое поможет решить проблемы полупроводниковой отрасли
Торговые и экономические связи будут укрепляться.
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Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), как отмечает Reuters, собираются расширить экономическое сотрудничество в рамках нового соглашения, которое среди прочего будет способствовать решению возникших в полупроводниковой отрасли проблем. Некие меры позволят укрепить цепочки поставок полупроводниковых компонентов и способствовать развитию производственной инфраструктуры.

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Источник изображения: Reuters

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Сотрудничество между странами будет расширяться и в сфере инвестиций. Тайваньская сторона надеется на поддержку США при организации локальных производств в третьих странах, а также на благосклонность при выделении субсидий на строительство американских предприятий.

#полупроводники #литографическое производство #сша #тайвань
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