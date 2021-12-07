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Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Intel выросли в цене на фоне новостей о намерениях вывести акции Mobileye на биржу
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Деловому изданию The Wall Street Journal удалось предвосхитить официальный пресс-релиз на считанные часы, но именно этот источник определил сумму, которую Intel хочет выручить в результате публичного размещения акций Mobileye. Напомним, этого израильского разработчика систем автопилота корпорация Intel в 2017 году приобрела за $15,3 млрд. Теперь же она намеревается вывести Mobileye на биржу к середине 2022 года. Предполагается, что дополнительная эмиссия акций позволит Intel привлечь $50 млрд, а контрольный пакет акций Mobileye останется у материнской компании.

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Источник изображения: Intel

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Руководить Mobileye продолжит Амнон Шашуа (Amnon Shashua). В пресс-релизе подчёркивается, что в текущем году Mobileye отгрузила свой стомиллионный чип EyeQ, а выручка по итогам года должна оказаться на 40% выше показателей предыдущего года. Более тридцати ведущих автопроизводителей выразили готовность использовать компоненты Mobileye в 41 модели транспортных средств. Новость вызвала рост курса акций Intel на 7,22%.

#intel #финансы #акции #mobileye
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