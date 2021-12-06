Долгие годы тренировок или банальное везение?

Даром что выпускались по 32-нм технологии, процессоры AMD FX семейства Vishera прославили своих создателей именно способностью достигать частот свыше 8 ГГц при использовании жидкого азота. Не каждая модель серии, однако, добралась до подобных значений в разгоне. Процессор AMD FX-6300 заветный рубеж покорил только вчера, этому способствовал эксперимент американского оверклокера yosarianilives.

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Источник изображения: HWBot, yosarianilives

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По признанию автора рекорда, не все ядра процессора работали на частоте 8 ГГц. По сути, лишь один двухъядерный модуль достиг такой частоты, а два других работали на более низких частотах. И всё же, формальному обновлению рекорда в модельном зачёте данное обстоятельство не помешало.