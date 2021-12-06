Ещё в середине текущего года TSMC приняла решение заметно увеличить капитальные расходы. По итогам этого года она должна потратить около $28 млрд на строительство новых предприятий и расширение существующих, а всего за три года сумма капитальных затрат достигнет $100 млрд. Как отмечает DigiTimes, намерения отдельных стран развивать национальное производство полупроводниковых компонентов не заставили TSMC пересмотреть собственные планы.
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Известно, что TSMC основную часть своих предприятий располагает на Тайване, хотя намерения построить новые заводы в США и Японии для неё в какой-то степени являются неожиданно смелыми. Конкуренты типа Intel пытаются переманить клиентов на свою сторону, рассказывая о рисках высокой концентрации предприятий полупроводникового сектора на Тайване, но амбиции TSMC это ни в коей мере не ограничивает.