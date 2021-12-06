По информации ресурса DigiTimes, нехватка полупроводниковых компонентов в автомобильном сегменте в четвёртом квартале была выражена не так сильно, как в предыдущие месяцы, но участники рынка всё равно настроены на сохранение дефицита в 2022 году.
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Автопроизводители проявили достаточно изобретательности в борьбе с дефицитом чипов. Ford Motor обратилась за помощью к GlobalFoundries, чтобы наладить производство компонентов, разработанных специалистами американского автогиганта. GM и Tesla начали оптимизировать конструкцию автомобильных систем, чтобы перевести их на использование тех компонентов, что имелись в наличии. Кто-то решился на использование чипов, выпускаемых по более современным техпроцессам, ведь в условиях дефицита зрелая литография начала утрачивать своё былое преимущество в виде более низких затрат. В любом случае, в следующем году ситуация улучшится дополнительно, но говорить о полном избавлении от дефицита чипов в отрасли не придётся.