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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900KF на частоте 6765 МГц показал лучший результат в Cinebench R20
И четвёртый среди моделей с восемью ядрами.
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Прошлую неделю энтузиаст 3urner завершил лучшим результатом Cinebench R20 в модельном зачёте Core i9-12900KF, соответствующим 10 832 баллам. Для этого процессор пришлось разогнать до 6765 МГц при помощи жидкого азота и материнской платы ASRock Z690 Aqua OC.

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Источник изображения: HWBot, 3urner

Для охлаждения центрального процессора использовался резервуар Reaktor 3.1, подходящий для жидкого азота и сухого льда.

Источник изображения: HWBot, 3urner

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Инженерный образец процессора Core i9-12900KF на указанной частоте сохранял активность восьми ядер и шестнадцати потоков. Среди всех восьмиядерных процессоров данный результат соответствует восьмому месту, а в общем зачёте – только 247-му.

#экстремальный разгон #alder lake #cinebench #core i9-12900k #cinebench r20
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