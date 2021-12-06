Прошлую неделю энтузиаст 3urner завершил лучшим результатом Cinebench R20 в модельном зачёте Core i9-12900KF, соответствующим 10 832 баллам. Для этого процессор пришлось разогнать до 6765 МГц при помощи жидкого азота и материнской платы ASRock Z690 Aqua OC.
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Для охлаждения центрального процессора использовался резервуар Reaktor 3.1, подходящий для жидкого азота и сухого льда.
Инженерный образец процессора Core i9-12900KF на указанной частоте сохранял активность восьми ядер и шестнадцати потоков. Среди всех восьмиядерных процессоров данный результат соответствует восьмому месту, а в общем зачёте – только 247-му.