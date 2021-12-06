По информации Business Korea, экспортная выручка Samsung Electronics по итогам текущего года может впервые превысить $110 млрд, что даже стало поводом для вручения компании специальной премии. Для сравнения – все малые и средние предприятия Южной Кореи в этом году выручили на экспорте не более $105 млрд сообща.
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Компания Samsung в одиночку сформировала одну шестую часть южнокорейской экспортной выручки, которая по итогам года может достичь $636 млрд. Корейский гигант преуспел в сегменте полупроводниковых компонентов, смартфонов и бытовой техники. В последнем случае популярностью пользовались бытовые устройства престижной серии Bespoke, а в сегменте мобильных устройств хорошую выручку обеспечивают новые флагманские смартфоны со складными дисплеями.