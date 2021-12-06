Как отмечает Seeking Alpha, в текущем году динамика курса акций AMD, NVIDIA и Marvell Technology была лучше полупроводникового сегмента в целом, но в наступающем году на первый план могут выйти акции производителей микросхем оперативной памяти. Акции тех же AMD и NVIDIA при этом хоть и продолжат расти, но уже более сдержанными темпами.
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Эксперты Citigroup считают, что во второй половине следующего года акции производителей памяти продемонстрируют более впечатляющую динамику на фоне остального сектора, поскольку цены на их продукцию наверняка пойдут вверх. Попытки США ограничить поставки оборудования для производства памяти в Китай, как считают аналитики, приведут к формированию дефицита микросхем DRAM, и поэтому с середины следующего года акции Samsung и Micron начнут демонстрировать положительную динамику курса.