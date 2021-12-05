GeForce GTX 1050 Ti проигрывает им в 3DMark Time Spy.

Новые процессоры AMD могут быть представлены уже через месяц, и среди них наверняка будут новые гибридные модели для ноутбуков. Один из популярных в определённых кругах блогеров опубликовал своего рода ребус, который прозрачно намекает на уровень быстродействия гибридных процессоров Rembrandt с тесте 3DMark Time Spy – упоминается результат на уровне 2700 баллов.

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Источник изображения: Twitter, HXL

Немецкие коллеги с сайта 3DCenter ухватились за эту соломинку, чтобы не самым гигиеничным способом раздуть из мухи слона. Процессоры Rembrandt, по имеющимся предварительным данным, должны сочетать до восьми вычислительных ядер с архитектурой Zen 3 и графическую подсистему RDNA 2 с 12 исполнительными блоками в старшей конфигурации.

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Видеокарта GeForce GTX 1050 Ti в тесте 3DMark Time Spy набирает 2459 баллов при тестировании только GPU, видеокарта GeForce GTX 1650 набирает около 3329 баллов, а гибридный процессор AMD Ryzen 7 5700G набирает 1679 баллов в общем тесте и 1468 баллов в графическом. Если Rembrandt показывает результат в 2700 баллов, то прогресс весьма значителен. Правда, пока сложно судить, насколько достоверна такая информация и как её можно корректно использовать для сравнения.