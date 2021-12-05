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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
EVGA предложила подключить видеокарты к процессорному разъёму на блоке питания
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Компания EVGA решила, что дефицит видеокарт – это не повод не думать о ситуациях, когда их владельцу может не хватить имеющихся возможностей блока питания по подключению. Если возникла ситуация, когда не востребован один из восьмиконтактных разъёмов EPS для питания центрального процессора, а видеокарта нуждается в дополнительном питании, то можно использовать предлагаемый EVGA фирменный переходник.

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Источник изображения: EVGA

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Он позволяет соединить оба разъёма убранным в оплётку кабелем длиной 550 мм. Новинка оценивается в $15 без одного цента. Со стороны видеокарты разъём имеет 6 + 2 контакта. EVGA предупреждает, что применение кабеля на блоках питания сторонних производителей может привести к неприятным последствиям, поэтому она снимает с себя ответственность за подобные эксперименты, а перечень совместимых собственных блоков питания приводит на своём сайте. Изделие снабжается годовой гарантией, но при использовании с блоками питания других марок она не работает.

#видеокарты #evga #блоки питания
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