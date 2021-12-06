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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Игровой планшет Blackview Tab 11 с флагманскими характеристиками поступил в продажу за $169.99
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Пандемия коронавируса привела к тому, что планшеты снова вошли в число самых популярных электронных устройств на рынке. Большой качественный дисплей, ёмкий аккумулятор, побольше оперативной памяти и расширяемая ёмкость хранилища – пожалуй, это основные требования, предъявляемые к подобному классу продукции. Что же, новый Blackview Tab 11 не только полностью соответствует запросам современных пользователей, но и способен предложить гораздо больше.



Начнём с дисплея, ведь это визитная карточка любого планшета. Tab 11 оснащён большим экраном на 10.36 дюйма с разрешением 1200 х 2000р, и плотностью размещения пикселей 225 PPI. Качестве дисплея высокое, что позволяет использовать его как в качестве эффективного инструмента для учёбы, так и рабочей станции, а также игровой приставки и мультимедийного центра. Разработчики позаботились о том, чтобы просмотр фильмов был комфортным для глаз, ведь сам экран имеет подтверждённый сертификат Widevine L1. Это означает, что гаджет отвечает высоким требованиям, предъявляемым Netflix, Youtube, Disney + и многими другими стриминговыми платформами к качеству экрана.



Blackview отмечает, что инженеры компании сделали маленькое чудо, ведь прежде, чем Tab 11 появился на свет, было произведено 2000 попыток создать оптимальную конструкцию, включающую мощную начинку и ёмкую батарею. Глядя на планшет, можно с уверенностью сказать, что все старания специалистов Blackview увенчались успехом. Возможно, он немного напоминает новую линейку Apple, но в индивидуальности Tab 11 не откажешь. Планшет привлекает строгим минимализмом и включает алюминиевый корпус с матовой поверхностью, что придаёт гаджету веса, а владельцу ощущение комфорта и внимание окружающих. Подчёркивая сложности с поиском правильной конструкции, нельзя не указать на толщину корпуса, ведь у Tab 11 этот показатель равен всего 8.1 миллиметра. Учтите, что речь идёт о планшете с ёмким аккумулятором.



К слову, о батарее: её ёмкость составила 6580 мАч, что позволяет владельцу 30 часов без перерыва слушать музыку, смотреть фильмы 5.5 часа или провести до 10 часов за просмотром браузера. За производительность отвечает 8-ядерный процессор T616 Unisoc. Он имеет внушительные показатели скорости и с лёгкостью справляется со всеми повседневными задачами. Для сравнения: более популярный Snapdragon 675 набирает в тесте AnTuTu 170 980 баллов, в то время как T616 Unisoc способен достичь 210 000 баллов. Не процессором единым – и это прекрасно осознают инженеры Blackview. Tab 11 получил 8 Гб скоростной оперативной памяти LPDDR4 и накопитель стандарта eMMC 5.1 на 128 Гб. Если и этого окажется недостаточно, то предусмотрен двойной слот, позволяющий установить отдельную карту памяти.



Многие современные пользователи не мыслят своей жизни без качественной камеры. Tab 11 может предложить отличную 8-Мп Sony IMX 219 на 8 Мп и основную Sony IMX 258 с разрешением 13 Мп. Этого достаточно для заполнения странички в социальной сети тысячами снимков, а также интересными видеороликами. Кстати, транслировать свои видеозаписи можно в режиме реального времени с помощью комбинированного слота для SIM-карт, один из которых поддерживает установку памяти стандарта TF. Это значит, что Tab 11 может не только выступать в качестве планшета, но и обычного смартфона, что только расширяет его возможности и потенциальные сценарии использования. Кстати, новинку легко превратить в полноценный ноутбук, ведь по ссылке можно докупить удобную физическую клавиатуру.



Планшет построен на базе операционной системы Android 11 на базе собственной оболочки Doke OS_P 2.0. В комплекте идёт несколько популярных приложений, которые встречаются на смартфонах Blackview, включая System Manager, Cold Room, Game Mode и Data Migration Assistant. Одна из наиболее востребованных функций – это разделение экрана, что открывает перед владельцем все преимущества многозадачности. Tab 11 оснащён стереодинамиками, расположенными по двум сторонам экрана и создают чёткий звук с эффектом присутствия. Динамики имеют неплохой запас громкости, что позволяет использовать их в качестве основных при просмотре фильмов и прослушивании музыки. Tab 11 доступен в трёх цветах, включая серый, бирюзово-зелёный и серебристый. В комплекте идёт удобный чехол, выполненный в тон с планшетом.



Если первоначально цена планшета была установлена на отметке 189.99 доллара, то благодаря купону на 20 долларов можно получить новинку всего за 169.99 доллара. Старт продаж начнётся 6 декабря, а значит можно уже сейчас добавлять планшет в корзину, получив его по одному клику мышки.

Купить планшет Blackview Tab 11

#blackview
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