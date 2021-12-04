Вчера издание DigiTimes сообщило, что в середине текущего месяца делегация представителей Intel отправится на Тайвань для проведения переговоров с руководством TSMC о выделении достаточных квот на выпуск 3-нм компонентов для процессоров американской компании. Из ранних публикаций известно, что Intel поручит TSMC контрактное производство 3-нм компонентов для центральных процессоров семейства Meteor Lake – последние будут иметь многокристальную компоновку, поэтому часть чиплетов Intel сможет производить сама.
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Для руководства Intel визит на Тайвань станет возможностью определить степень соперничества с Apple за место 3-нм продукции на конвейере TSMC, ведь компания из Купертино уже давно является кандидатом номер один на получение основных квот TSMC при переходе на новую ступень литографического процесса. Intel не заинтересована в том, чтобы её планы по выводу на рынок процессоров Meteor Lake были сорваны дефицитом производственных мощностей TSMC, поэтому все необходимые договорённости должны быть достигнуты заранее.