С 2006 года работает предприятие южнокорейской компании SK hynix в китайском городе Уси, где выпускаются микросхемы оперативной памяти. С 2019 года проводится его плановая техническая модернизация, но попытки корейской стороны поставить сюда оборудование для EUV-литографии недавно натолкнулись на противодействие американских властей, которые контролируют экспорт технологий в КНР. Издание Business Korea поясняет, что для SK hynix задержка с решением этого вопроса пока не является критичной, и корейские бизнесмены всё ещё надеются договориться с американскими чиновниками.
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Это не мешает SK hynix одновременно вести переговоры и с китайской стороной, глава компании на этой неделе посетил с деловым визитом провинцию Цзянсу, где встретился с главой этого китайского региона. Стороны обменялись гарантиями продолжения сотрудничества в экономической и промышленной сферах. Для этой провинции SK hynix остаётся крупнейшим зарубежным инвестором. В октябре она объявила об участии в совместном проекте по строительству полупроводникового производственного комплекса в Уси.