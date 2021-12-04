В следующем месяце начнёт свою работу выставка CES 2022 в Лас-Вегасе, а потому многие компании уже определились с графиком мероприятий. Корпорация Intel попала на официальный сайт CES со своим мероприятием, которое состоится 4 января в 21 час по московскому времени. Презентация рассчитана на сорок пять минут, её содержание не уточняется, но можно предположить, что новые мобильные процессоры марки по традиции будут представлены в начале января.
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Компания AMD вообще прислала представителям прессы официальное приглашение, в котором конкретизировалось время трансляции с CES 2022, хотя на официальном сайте мероприятия выступление Лизы Су (Lisa Su) не фигурирует. В былые годы AMD просто арендовала помещения в непосредственной близости от места проведения CES и осуществляла самостоятельную информационную активность.
AMD не только обещает выступить на несколько часов раньше Intel, но и укрупнённо перечисляет те новинки, которые будут представлены 4 января. Процессоры и видеокарты в программе выступления Лизы Су будут соседствовать с рассказом о планах компании на будущее. Игровое и развлекательное направление деятельности обособляется, поэтому нас наверняка ждёт немало интересных откровений.