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Новости Hardware Алексей Сычёв
MSI готовит широкий ассортимент материнских плат на базе чипсета Intel B660
Основная часть моделей будет поддерживать DDR4.
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В таможенной базе данных ЕЭК появилась информация о материнских платах марки MSI, основанных на наборе логики Intel B660. Широта их ассортимента дополнительно подчёркивает, что это будет чипсет для изделий массового сегмента, среди моделей то и дело встречаются фрагменты обозначений, подчёркивающие поддержку памяти типа DDR4.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Как отмечалось ранее, платам на основе этого набора логики может не достаться поддержка интерфейса PCI Express 5.0, но глядя на количество плат MSI с поддержкой лишь DDR4, охотно верится, что и это было бы для изделий такого ценового сегмента своего рода излишеством. Сертификацию перечисленные платы прошли сегодня, а действовать она будет до 30 ноября 2025 года. Этого вполне хватит, чтобы поставлять на российский рынок указанные материнские платы на протяжении их жизненного цикла.

#msi #материнские платы #ddr4 #ddr5 #intel b660
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