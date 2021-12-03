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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA умоляет власти США снизить таможенные пошлины на видеокарты
Потому что почти все они изготавливаются в КНР.
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По информации PCMag, «эхо торговой войны» продолжает сотрясать американскую экономику, хотя Дональд Трамп уже покинул пост президента страны, оставив после себя заградительно высокие таможенные тарифы на ряд электронных устройств, поставляемых из Китая. Видеокарты попали в этот перечень, и уже пару лет облагаются по ставке 25% при импорте в США.

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Источник изображения: PCMag

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NVIDIA, HP Inc. и Zotac обратились к регуляторам США с просьбой пересмотреть тарифную политику в отношении данной категории продуктов, поскольку профильные ведомства должны регулярно оценивать актуальность тарифов, и сейчас как раз подошёл момент их продления или отмены. По словам авторов обращения, производство видеокарт так или иначе замыкается на Китай, и все попытки компаний наладить поставки графических плат в США за счёт организации производства на Тайване или другой стране потерпели неудачу. В существенных количествах организовать импорт видеокарт в США не из Китая почти невозможно. По этой причине NVIDIA и её партнёры просят власти страны снизить таможенные пошлины, особенно в условиях пандемии, когда логистика затруднена и без этого.

#nvidia #финансы #видеокарты #китай #сша #торговая война
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