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Новости Hardware Алексей Сычёв
Американские регуляторы обратились в суд с требованием блокировать сделку между NVIDIA и Arm
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Несколько часов назад новости соответствующего содержания начали расползаться по лентам информационных агентств, но к утру на сайте FTC появился официальный пресс-релиз, который подтверждал намерения Федеральной торговой комиссии США добиваться запрета сделки между NVIDIA и Arm через суд. Само заседание состоится лишь 9 августа 2022 года, что уже само по себе ставит под вопрос способность NVIDIA и SoftBank завершить сделку в ранее намеченные сроки.

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Источник изображения: Getty Images

Переход Arm под контроль одной из крупнейших компаний отрасли, которой является NVIDIA, по мнению американских антимонопольщиков, ставит под угрозу соблюдение принципа честной конкуренции. Как считают американские чиновники, потенциальная сделка больше всего навредит следующим сегментам рынка, где представлена продукция обеих компаний: системы активной помощи водителю, сетевое оборудование и центральные процессоры для облачных серверных систем.

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Кроме того, как поясняют представители FTC, многие из клиентов Arm являются прямыми конкурентами NVIDIA, и предоставляя ей свои данные о готовящихся к анонсу продуктах, они могут оказаться в уязвимом положении. Интересно, что фондовый рынок пока не успел отреагировать на протест FTC, и акции NVIDIA снизились в цене после закрытия сессии всего на 0,72%.

#nvidia #arm #сделка
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