Спрос оказался ниже ожиданий.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сегодня сообщило, что компания Apple уведомила подрядчиков о необходимости скорректировать объёмы производства iPhone 13 и родственных смартфонов нового поколения в сторону уменьшения. Первоначально компания рассчитывала реализовать до конца календарного года не менее 90 млн экземпляров, но теперь решила, что будет достаточно и 80 млн.

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Источник изображения: Apple

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Между тем, сроки ожидания заказанных iPhone тринадцатой серии сокращаются даже в США, где ещё недавно они достигали четырёх недель. Предложение российской розницы в этом смысле более сбалансировано, поскольку многие модификации iPhone 13 просто имеются в наличии на фирменном сайте компании. Эксперты считают, что к снижению спроса могли стать опасения по поводу дальнейшего ухудшения макроэкономической ситуации. Ряд пользователей к тому же могли расценить нововведения серии iPhone 13 как незначительные, а потому предпочли дожидаться очередного поколения смартфонов Apple, которое выйдет следующей осенью. Apple, кстати, рассчитывает наверстать выпавшие из производственной программы 10 млн смартфонов, поэтому для компании такая потеря не будет существенной.