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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel утверждает, что TSMC и Samsung до 40% своих затрат компенсируют за счёт государства
Естественно, процессорный гигант хочет действовать так же.
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По информации Nikkei Asian Review, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в своей риторике разошёлся настолько, что одной конференции Credit Suisse ему не хватило, и свою агитацию он продолжил на следующей день на мероприятии Fortune Brainstorm Tech.

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Источник изображения: TSMC

Глава корпорации обратился с призывом к американским законодателям утвердить до конца месяца выделение $52 млрд на поддержку полупроводниковой отрасли США. Напомним, Intel выделила $20 млрд на строительство новых предприятий в Аризоне, и хотя тот же Гелсингер уже отмечал, что компания сделала бы это даже без перспективы частичной компенсации затрат за счёт субсидий, от государственной поддержки она отказываться не намерена.

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Гелсингер привёл в пример Тайвань и Южную Корею – по его словам, местные власти до 30-40% капитальных затрат компенсируют компаниям TSMC и Samsung, а Intel в итоге приходится конкурировать собственно с Тайванем и Южной Кореей, а не перечисленными компаниями. Вчера глава Intel уже пояснил, что американский производитель рассчитывает до 30% своих затрат на строительство новых предприятий покрывать за счёт государственных субсидий, и ещё 10% предоставят местные муниципальные власти, причём эта схема, по его убеждению, должна работать и в Европе.

#intel #samsung #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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