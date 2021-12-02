По информации Nikkei Asian Review, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в своей риторике разошёлся настолько, что одной конференции Credit Suisse ему не хватило, и свою агитацию он продолжил на следующей день на мероприятии Fortune Brainstorm Tech.
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Глава корпорации обратился с призывом к американским законодателям утвердить до конца месяца выделение $52 млрд на поддержку полупроводниковой отрасли США. Напомним, Intel выделила $20 млрд на строительство новых предприятий в Аризоне, и хотя тот же Гелсингер уже отмечал, что компания сделала бы это даже без перспективы частичной компенсации затрат за счёт субсидий, от государственной поддержки она отказываться не намерена.
Гелсингер привёл в пример Тайвань и Южную Корею – по его словам, местные власти до 30-40% капитальных затрат компенсируют компаниям TSMC и Samsung, а Intel в итоге приходится конкурировать собственно с Тайванем и Южной Кореей, а не перечисленными компаниями. Вчера глава Intel уже пояснил, что американский производитель рассчитывает до 30% своих затрат на строительство новых предприятий покрывать за счёт государственных субсидий, и ещё 10% предоставят местные муниципальные власти, причём эта схема, по его убеждению, должна работать и в Европе.