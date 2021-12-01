Ранние комментарии главы компании не так поняли.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на технологической конференции Credit Suisse был вынужден объяснить инвесторам, что ожидания руководства корпорации от прогресса в ближайшие пять лет не так уж завышены. Когда компания отчиталась о результатах квартала в октябре и сформировала прогноз по темпам роста выручки на ближайшие пять лет, многим инвесторам показалось, что этот прогноз оторван от реальности. Если учесть, что только на строительство новых предприятий в ближайшие годы Intel потратит не менее $28 млрд, то инвестиций ей потребуется очень много, а расчёт на ежегодный прирост выручки на 10-15% показался аналитикам не совсем оправданным.

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Источник изображения: TechRadar

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Руководителю корпорации пришлось оправдываться и уточнять, что те самые 10-15% в год не будут обеспечиваться одним лишь рынком ПК. Компания не считает, что сегмент персональных компьютеров будет расти в ближайшие годы более чем на 5-7% ежегодно, весь остальной прирост выручки обеспечат перспективные виды бизнеса вроде той же Mobileye с её автопилотом или решений для сетей связи поколения 5G. Кстати, серверный сегмент в этом прогнозе присовокуплён к рынку ПК, и он сам по себе будет ежегодно расти на 10-15%. По сути, как утверждает глава Intel, даже если рынок потребительских компьютеров будет просто стабилен, ожидаемых темпов роста удастся добиться за счёт серверного направления. Если же говорить о рынке ПК, то он в ближайшие годы с уровня в 350 млн ежегодно реализуемых компьютеров и ноутбуков вряд ли обвалится, как считает Гелсингер.