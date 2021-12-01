Никогда такого не было, и вот опять?

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на технологической конференции Credit Suisse напомнил, что в связи с предстоящей сменой финансового директора компания решила перенести традиционный день встречи с аналитиками с декабря на февраль. Впрочем, это не помешало ему многие опорные тезисы для инвесторов высказать уже в последний день ноября.

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Источник изображения: Intel

Гелсингер не стал скрывать, что доля рынка Intel на потребительском рынке растёт уже два квартала подряд, и прямой связи между этой тенденцией и выходом на рынок процессоров семейства Alder Lake нет, но и их анонс в компании считают «суперудачным». Многие аналитики, как утверждает глава Intel, назвали Alder Lake «убийственным продуктом». Процессоры этого семейства, по его мнению, являются неоспоримыми лидерами по уровню быстродействия.

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Для самой Intel, как он считает, это создаёт уникальные условия: у неё есть лучший продукт, есть мощности для его производства, поэтому можно просто двигаться вперёд и увеличивать свою долю рынка. В первом квартале успех Intel поддержит появление на рынке дискретной графики данной марки. Компания находится в самом начале цикла роста своей доли рынка, как убеждён Гелсингер, и в ближайшие два года сдержать этот рост могут только ограничения, связанные с доступностью производственных мощностей.