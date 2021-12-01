Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel заявил, что ограничить рост доли компании в следующем году может только нехватка производственных мощностей
Никогда такого не было, и вот опять?
анонсы и реклама
Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на технологической конференции Credit Suisse напомнил, что в связи с предстоящей сменой финансового директора компания решила перенести традиционный день встречи с аналитиками с декабря на февраль. Впрочем, это не помешало ему многие опорные тезисы для инвесторов высказать уже в последний день ноября.

реклама

Источник изображения: Intel

Гелсингер не стал скрывать, что доля рынка Intel на потребительском рынке растёт уже два квартала подряд, и прямой связи между этой тенденцией и выходом на рынок процессоров семейства Alder Lake нет, но и их анонс в компании считают «суперудачным». Многие аналитики, как утверждает глава Intel, назвали Alder Lake «убийственным продуктом». Процессоры этого семейства, по его мнению, являются неоспоримыми лидерами по уровню быстродействия.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Для самой Intel, как он считает, это создаёт уникальные условия: у неё есть лучший продукт, есть мощности для его производства, поэтому можно просто двигаться вперёд и увеличивать свою долю рынка. В первом квартале успех Intel поддержит появление на рынке дискретной графики данной марки. Компания находится в самом начале цикла роста своей доли рынка, как убеждён Гелсингер, и в ближайшие два года сдержать этот рост могут только ограничения, связанные с доступностью производственных мощностей.

#intel #литографическое производство #процессоры #alder lake
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Для Intel будет важно иметь вакантную недвижимость при расширении производства
Intel пришлось пояснить, что выручка в сегменте ПК в ближайшие пять лет не будет увеличиваться на 15% ежегодно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О Виталике, который зарабатывал десятки биткоинов за статьи в блоге, а потом изобрел свою крипту
81
Энтропия - невидимая сила, управляющая хаосом Вселенной
32
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
170
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
220
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
166
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
39
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
78
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
22
Игры на мобильных чипах NVIDIA в десктопных видеокартах: N17E-G2 вместо GP104 - это возможно
27
Мои впечатления от игры Overkill’s The Walking Dead
1

Сейчас обсуждают

KILHARD
21:50
Лучше работает с новым железом, 12900к 12700к правильно распределяет потоки на малые ядра. Тем у кого конечно старые компы, она не нужна
Количество пользователей Windows 11 выросло за ноябрь почти в два раза
ShadowTM
21:50
Вы же понимаете, что Хуанг не претендует на мощности, на которых производятся CPU AMD? Собственно, там версия тп, которая практически только AMD и востребована. Хуанг только в GPU создаёт сложности, н...
Глава Intel считает, что компания лишь одолжила AMD долю рынка
OverLD
21:47
А я и думаю, чего это в бф4 онлайн на серваках подскочил.
«Онлайн» Battlefield 2042 в Steam сократился более чем в четыре раза за неполных две недели
Собаки на Zen'е
21:47
Тем не менее, если представить, что у 12100 будет производительность 7700K в разгоне, то он будет заглатывать в большинстве современных игр даже у R5 3600, не говоря уже про 10400.
Тестирование инженерника Intel Core i3-12100 показало преимущество над AMD Ryzen 3 3300X
REY_B_
21:44
Если сформулировать вопрос "Какие игры идут на Tesla"? То всё будет выглядеть совсем иначе. Полуфабрикатом тут откажется не Линукс, а Винда. Что её нельзя так гибко встраивать. Сейчас модно выпускат...
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
Leshiy2371
21:43
TimeShift - Saber Interactive (СПб). У игры было продолжение - ТаймШифт 2.
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
Александр Мал
21:43
В r23 12100 набирает как 10400, вот тебе и 4-ядерник
Тестирование инженерника Intel Core i3-12100 показало преимущество над AMD Ryzen 3 3300X
hardware
21:41
земля говном
«Онлайн» Battlefield 2042 в Steam сократился более чем в четыре раза за неполных две недели
Leshiy2371
21:41
Откровенное уг.
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
Михаил
21:41
«М.Видео» сообщила о поступлении большой партии PlayStation 5 в Россию. Консоли будут распределять по новому принципу. В первую очередь ее получат те, кто давно зарегистрирован на сайте «М.Видео» или...
AMD выпустит бюджетную линейку процессоров Renoir-X без iGPU в качестве конкурента Core i3-12000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем