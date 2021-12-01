Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на технологической конференции Credit Suisse напомнил, что в связи с предстоящей сменой финансового директора компания решила перенести традиционный день встречи с аналитиками с декабря на февраль. Впрочем, это не помешало ему многие опорные тезисы для инвесторов высказать уже в последний день ноября.
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Гелсингер не стал скрывать, что доля рынка Intel на потребительском рынке растёт уже два квартала подряд, и прямой связи между этой тенденцией и выходом на рынок процессоров семейства Alder Lake нет, но и их анонс в компании считают «суперудачным». Многие аналитики, как утверждает глава Intel, назвали Alder Lake «убийственным продуктом». Процессоры этого семейства, по его мнению, являются неоспоримыми лидерами по уровню быстродействия.
Для самой Intel, как он считает, это создаёт уникальные условия: у неё есть лучший продукт, есть мощности для его производства, поэтому можно просто двигаться вперёд и увеличивать свою долю рынка. В первом квартале успех Intel поддержит появление на рынке дискретной графики данной марки. Компания находится в самом начале цикла роста своей доли рынка, как убеждён Гелсингер, и в ближайшие два года сдержать этот рост могут только ограничения, связанные с доступностью производственных мощностей.