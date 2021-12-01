На технологической конференции Credit Suisse генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) пояснил, что расширение производственных мощностей Intel будет осуществляться в особом порядке, который предусматривает опережающее строительство новых корпусов, часть из которых может оставаться в своего рода резерве для последующего резкого увеличения производственных площадей.
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Как пояснил глава корпорации, строительство корпуса нового предприятия обычно отнимает около двух лет и примерно $2 млрд инвестиций. Чтобы наполнить его оборудованием и запустить производство чипов, требуется гораздо меньше времени, но не менее $8 млрд в денежном выражении. Соответственно, чтобы обладать некоторой гибкостью в планировании развития производства, компания предпочтёт строить корпуса новых предприятий с опережением. Как уже отмечалось ранее, нередко подобные проекты будут финансироваться за счёт государственных субсидий и средств заказчиков. Глава Intel считает, что все подобные планы вполне осуществимы и эффективны.