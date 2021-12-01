И сделают они это за четыре года.

На технологической конференции Credit Suisse генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) неоднократно напомнил, что компании предстоит освоить пять новых техпроцессов за ближайшие четыре года, и уже сейчас она движется к этой цели с опережением графика. Кадровый потенциал он считает одним из залогов успеха на этом направлении.

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Источник изображения: TSMC

Как вы можете помнить, вскоре после своего вступления в должность главы Intel Гелсингер начал призывать на службу корпорации ветеранов отрасли, которые некоторое время назад отошли от дел. Как утверждает генеральный директор, сейчас Intel удалось собрать команду профессионалов, состоящую из самых легендарных специалистов в своей истории. Все инновации, предложенные в отрасли за последние 30 лет, как утверждает Гелсингер, были придуманы именно этими людьми. Напряжённый кремний, металлический затвор и материалы с высоким значением диэлектрической константы, FinFET-структура транзисторов – вот лишь некоторые примеры заслуг перед человечеством тех специалистов, которые сейчас работают над возвращением компании былого статуса.

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Работа нескольких параллельных команд позволяет компании одновременно продвигаться в освоении сразу нескольких техпроцессов. Даже если неудача постигнет одну из них, смещения сроков в освоении следующей ступени литографии это больше не вызовет. Именно по этой причине Intel так уверена, что к середине десятилетия сможет вернуть себе статус технологического лидера. А вот в появление четвёртого игрока в данном сегменте рынка Гелсингер просто не верит. Чтобы освоить передовой техпроцесс через пять лет, нужно уже сейчас потратить не менее $30 млрд и найти команду эффективных профессионалов. Лишь TSMC, Samsung и Intel смогут находиться на вершине технологического олимпа, как убеждён глава последней из компаний.