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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Поскольку интересы Intel на технологической конференции Credit Suisse представлял генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), ему не удалось избежать разговора о планах компании по перестройке своего бизнеса под новую модель IDM 2.0, которая подразумевает активное оказание услуг сторонним заказчикам по выпуску полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: TSMC

Во-первых, Гелсингер заявил, что новый подход позволит устранить давнюю проблему Intel. Когда компания внедряла новый техпроцесс исключительно для себя, он обладал ограниченным сроком окупаемости, поскольку место на конвейере ему приходилось освобождать для преемника достаточно быстро. Теперь же период окупаемости будет растянут, что благоприятно скажется на финансовом положении компании. На одном и том же предприятии могут одновременно выпускаться изделия для подрядчиков и собственная продукция Intel.

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Во-вторых, для организации контрактного производства потребуется не так много собственных средств, как может показаться со стороны. По словам Гелсингера, та же GlobalFoundries при финансировании расширения производства не стесняется брать с заинтересованных клиентов крупные суммы денег авансом. Доля такого платежа может достигать одной трети бюджета очередного проекта. Intel собирается поступать аналогичным образом, ещё 30% могут выделить федеральные власти США, и до 10% местные. Таким образом, экспансию производства компания намеревается финансировать в меньшей степени за свой счёт, а преимущественно на деньги клиентов и правительства. И даже в Европе подобная схема будет работать, как считает глава компании.