Видимо, без авансовых платежей не обошлось.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Технологическая конференция Credit Suisse, безусловно, предоставила возможность высказаться и представителям Intel и NVIDIA, но Лиза Су (Lisa Su) в силу своего высокого удельного веса в медийной сфере затмевает все попытки представителей двух первых компаний привлечь внимание к себе.

реклама

Источник изображения: AMD

Одним из наиболее важных вопросов на подобных мероприятиях уже не первый квартал подряд остаётся дефицит полупроводниковых компонентов. Руководство AMD не раз отмечало, что делает всё возможное для увеличения объёмов поставок продукции, и феноменальные темпы роста выручки доказывают, что ей это удаётся. На квартальной конференции NVIDIA в прошлом месяце стало известно, что эта компания каждый квартал будет выплачивать до $1,7 млрд авансом своим партнёрам, поставляющим графические процессоры её разработки.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Глава AMD не стала конкретизировать, какие суммы компания проплачивает своим поставщикам в качестве аванса, но выразила уверенность, что те смогут поддерживать динамичное развитие бизнеса AMD на протяжении ближайших трёх или четырёх лет. Собственно, и весь 2022 год AMD рассчитывает провести в режиме непрерывного увеличения своей доли рынка.