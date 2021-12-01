Технологическая конференция Credit Suisse, безусловно, предоставила возможность высказаться и представителям Intel и NVIDIA, но Лиза Су (Lisa Su) в силу своего высокого удельного веса в медийной сфере затмевает все попытки представителей двух первых компаний привлечь внимание к себе.
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Одним из наиболее важных вопросов на подобных мероприятиях уже не первый квартал подряд остаётся дефицит полупроводниковых компонентов. Руководство AMD не раз отмечало, что делает всё возможное для увеличения объёмов поставок продукции, и феноменальные темпы роста выручки доказывают, что ей это удаётся. На квартальной конференции NVIDIA в прошлом месяце стало известно, что эта компания каждый квартал будет выплачивать до $1,7 млрд авансом своим партнёрам, поставляющим графические процессоры её разработки.
Глава AMD не стала конкретизировать, какие суммы компания проплачивает своим поставщикам в качестве аванса, но выразила уверенность, что те смогут поддерживать динамичное развитие бизнеса AMD на протяжении ближайших трёх или четырёх лет. Собственно, и весь 2022 год AMD рассчитывает провести в режиме непрерывного увеличения своей доли рынка.