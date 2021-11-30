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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Daimler и Stellantis вложились в разработчика твердотельного электролита для аккумуляторов
По примеру Hyundai и Kia.
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Популярные среди автопроизводителей тяговые литиевые аккумуляторы на базе никеля и кобальта достаточно пожароопасны, и регулярно происходящие возгорания электромобилей показывают, насколько сложно бороться с их последствиями. Для нейтрализации химической реакции с активом выделением тепла пожарным расчётам приходится заливать водой остов электромобиля на протяжении нескольких часов. Принято считать, что твердотельный электролит не только решит проблему с безопасностью, но и увеличит ёмкость аккумуляторов при сохранении прежних габаритов. Агентство Reuters сообщило, что Daimler и Stellantis NV решили поддержать финансами американский стартап Factorial Energy, который специализируется на разработке твердотельного электролита.

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Источник изображения: Factorial Energy

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По предварительным оценкам, запас хода электромобилей при переходе на аккумуляторы с твердотельным электролитом удастся увеличить на 20 или даже 50 процентов. При этом существенная модернизация производственных линий не потребуется – новые аккумуляторы можно будет выпускать на старом оборудовании. Какую сумму передали стартапу два автоконцерна, не уточняется, но аналогичным образом ранее поступили родственные компании Hyundai и Kia. Поддержка крупных автопроизводителей должна помочь американской компании довести свои решения до стадии серийного производства.

#электромобили #аккумуляторы #литиевые аккумуляторы #mercedes-benz #тяговые аккумуляторы
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