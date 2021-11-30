Непопулярная мера будет реализована после президентских выборов.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Пока одни страны превращают криптовалюты в легальное средство платежа, другие до сих пор затрудняются дать им правовое определение. Власти Южной Кореи, как отмечает Business Korea, решили отложить введение специального налога на доходы с криптовалютных операций. Первоначально планировалось ввести налог с первого января будущего года, но законодатели решили отложить его действие до 1 января 2023 года.

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Источник изображения: Business Korea

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Министерство финансов и экономики протестовало против принятия поправок к налоговому законодательству в существующем виде, но они наверняка будут утверждены на декабрьских заседаниях соответствующих органов власти Южной Кореи. Считается, что отсрочка введения налога на доходы от майнинга и операций с криптовалютой призвана получить благоприятный отклик со стороны электората, поскольку не за горами президентские выборы. Корейские граждане будут обязаны платить налог по ставке 20% с сумм, полученных в качестве доходов от операций с криптовалютами, если они превысили эквивалент $2103 в год в местной национальной валюте.