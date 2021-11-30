Как напоминает Business Korea, к началу года конкурентоспособность ЖК-панелей корейского производства оставляла желать лучшего, и китайские соперники теснили старожилов с этого рынка. От реализации принятого было решения свернуть профильный бизнес Samsung и LG Display воздержала только пандемия, которая резко подняла спрос на телевизоры с ЖК-панелями.
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Впрочем, цены на них достигли пика в этом июле, и с тех пор неуклонно снижаются. Как ожидают отраслевые источники, тенденция сохранится до самого начала следующего года, и это подтолкнёт Samsung Display полностью отказаться от участия в производстве ЖК-панелей в пользу выпуска более современных OLED-дисплеев и их разновидностей. В случае с LG Display выпускать ЖК-панели для телевизоров компания прекратит лишь для продукции корейского производства, а в Китае на местном предприятии оно может быть сохранено в ограниченных количествах.