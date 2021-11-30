Как напоминает Bloomberg, в июле уходящего года глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) выразил желание появляться на квартальный отчётных мероприятиях не каждый раз, а только по серьёзным поводам. В октябре он перед акционерами и инвесторами уже не выступал, хотя ранее тем самым он обычно создавал немало поводов для новостей.
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На этой неделе миллиардер со своей страницы в Twitter заявил, что появится на отчётном мероприятии в январе следующего года, чтобы рассказать о ближайших планах компании Tesla. По всей видимости, будут упоминаться сроки появления новых электромобилей вроде пикапа Cybertruck и грузовика Semi, а также спорткара Roadster. Не исключено, что Маск хотя бы вскользь расскажет и о недорогом электромобиле за $25 000, который на конвейере китайского предприятия Tesla должен прописаться уже через пару лет. Подобная машина пришлась бы кстати и на европейском рынке, который для китайской площадки Tesla стал главным направлением экспорта в последние месяцы.