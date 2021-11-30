Цена вопроса слишком высока.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Сайт CNBC публикует некоторые высказывания главы европейских антимонопольщиков Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), которая после консультаций с участниками рынка пришла к выводу, что региону никогда не обеспечить себя полупроводниковой продукцией полностью только за счёт локального производства. Сопутствующие инвестиции слишком велики, чтобы оправдать подобные меры. Кроме того, европейский рынок нуждается в достаточном количестве производств, использующих зрелую литографию.

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Источник изображения: TSMC

Это не значит, что Европа целиком отказывается от участия в модернизации находящихся на её территории литографических производств. Напротив, к 2030 году регион рассчитывает увеличить свою долю в сегменте передовой литографии до 20% с нынешних 10%. В девяностых годах прошлого века показатель достигал 40%, так что это всего лишь будет возвратом части утраченных позиций.

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Власти Европы собираются субсидировать развитие местных производств, но используя принцип справедливости и пропорциональности – так, чтобы какая-то компания или отрасль не получили привилегированное положение в ущерб другим участникам рынка. Рассчитывают европейские чиновники и на взаимодействие с США. На данном этапе они ждут от заокеанских партнёров информацию о причинах полупроводникового кризиса и текущем состоянии отрасли, в дальнейшем регионы могли бы распределять заказы на выпуск продукции оптимальным образом.