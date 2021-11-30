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Новости Hardware Алексей Сычёв
GeForce RTX 3090 показала лучший результат в 3DMark Time Spy
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Южнокорейский энтузиаст biso biso воспользовался имеющейся в его распоряжении видеокарте EVGA GeForce RTX 3090 серии K|ngp|n Edition, чтобы занять первое место в 3DMark Time Spy с результатом 27 271 балл. При помощи жидкого азота частоты видеокарты удалось поднять до 2865/23104 МГц.

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Источник изображения: HWBot, biso biso

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Центральный процессор Intel Core i9-12900K довольствовался водоблоком, на частоте 5.4 ГГц он сохранял активность 16 ядер (8 + 8) и 24 потоков. Полученный результат является лучшим среди всех систем с одиночной видеокартой, как и в модельном зачёте GeForce RTX 3090.

#экстремальный разгон #evga #geforce rtx 3090 #3dmark time spy
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