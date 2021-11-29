О предполагаемых технических характеристиках гарнитуры дополненной реальности, которую в обозримом будущем может представить компания Apple, мы уже недавно писали. В аналитической записке TFI Asset Management, между тем, упоминаются другие важные прогнозы. Новому устройству Apple не потребуется смартфон для полноценной работы, и в конечном итоге это позволит за десять лет полностью вытеснить iPhone из оборота при помощи этой новинки.
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Если учесть, что сейчас количество эксплуатируемых iPhone превышает миллиард штук, то за первые десять лет с момента выхода на рынок гарнитуре дополненной реальности Apple предстоит заменить собой аналогичное количество смартфонов. В качестве аксессуара для Mac или iPhone данное устройство не могло бы получить достаточного распространения, как считают авторы прогноза, поэтому Apple будет формировать с его помощью новый для себя сегмент рынка.