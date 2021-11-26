Ресурс MacRumors со ссылкой на комментарии известного отраслевого аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) приводит очередную порцию слухов о планах Apple по выпуску устройств дополненной и виртуальной реальности. Руководство компании не раз давало понять, что видит больший потенциал в коммерциализации именно технологий дополненной реальности, но при этом никак не комментировало слухи о подготовке специализированной головной гарнитуры.
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Теперь же авторитетный эксперт прогнозирует, что Apple свою гарнитуру дополненной реальности представит в четвёртом квартале, и она получит два процессора класса M1, адаптированных под специфику применения. Первый будет заниматься основными вычислениями, а второй, уступающий первому по производительности, сосредоточится на обработке информации от датчиков.
Одних только оптических датчиков гарнитура Apple получит от шести до восьми штук, а наличие двух панелей Micro OLED с разрешением 4K марки Sony потребует от начинки устройства адекватной производительности в графике. Поддержка интерфейса Wi-Fi 6E позволит передавать информацию по беспроводному каналу быстро и с минимальными задержками.